Rudy Zerbi a Enzo Miccio fa una confessione in diretta: “È dura” (Di lunedì 27 aprile 2020) Rudy Zerbi fa una confessione a Enzo Miccio in diretta: “È dura stare lontano dai miei figli” Enzo Miccio reduce da Pechino Express oggi 27 aprile è stato in diretta sul suo instagram con Rudy Zerbi. I due hanno parlato del difficile periodo che tutti stiamo affrontando e l’insegnante di Amici ha fatto una confessione al wedding planner sui suoi figli che non vede da quando è iniziata la quarantena: “È dura per tutti ma io ho tre figli che non riesco a vedere da 2 mesi. Solo uno vive con me. Gli altri sono uno a Bologna e gli altri due a Milano. Mi mancano moltissimo. Spero di poterli vedere presto. Io per rispetto soprattutto a loro non sono andato a trovarli per evitare i vari spostamenti”. Pechino Express, Rudy Zerbi a Enzo Miccio rivela: “Dovevamo fare un’avventura del genere insieme” Dopo aver ... Leggi su lanostratv Rudy Zerbi scherza su un suo difetto : l’ironia conquista il web

