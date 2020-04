Rossana Rossanda ricoverata in ospedale/ Crisi cardiaca, è in condizioni stabili (Di lunedì 27 aprile 2020) Rossana Rossanda ricoverata in ospedale: Crisi cardiaca per la cofondatrice del Manifesto che ha da poco compiuto 96 anni, ma è in buone condizioni. Leggi su ilsussidiario Rossana Rossanda ricoverata in ospedale

Auguri a Rossana Rossanda (Di lunedì 27 aprile 2020)inper la cofondatrice del Manifesto che ha da poco compiuto 96 anni, ma è in buone

fojarol : Rossana Rossanda ricoverata in ospedale - RobertoRenga : RT @Miti_Vigliero: Rossana Rossanda ricoverata in ospedale - aranciaverde : RT @Miti_Vigliero: Rossana Rossanda ricoverata in ospedale - Miti_Vigliero : Rossana Rossanda ricoverata in ospedale - tinas48 : RT @_DAGOSPIA_: ROSSANA ROSSANDA È STATA RICOVERATA SABATO 25 APRILE PER UNA CRISI CARDIACA -

Ultime Notizie dalla rete : Rossana Rossanda Rossana Rossanda ricoverata in ospedale Il Manifesto Rossana Rossanda ricoverata in ospedale/ Crisi cardiaca, è in condizioni stabili

Rossana Rossanda ricoverata in ospedale: crisi cardiaca per la cofondatrice del Manifesto che ha da poco compiuto 96 anni, ma è in buone condizioni.

Rossana Rossanda ricoverata in ospedale

Rossana Rossanda è stata ricoverata sabato 25 aprile mattina nell’ospedale romano del Santo Spirito per una crisi cardiaca. Secondo i medici che la seguono – il suo personale, il medico di fiducia che ...

Rossana Rossanda ricoverata in ospedale: crisi cardiaca per la cofondatrice del Manifesto che ha da poco compiuto 96 anni, ma è in buone condizioni.Rossana Rossanda è stata ricoverata sabato 25 aprile mattina nell’ospedale romano del Santo Spirito per una crisi cardiaca. Secondo i medici che la seguono – il suo personale, il medico di fiducia che ...