Ronaldo Juventus | ci siamo | CR7 verso il ritorno in Italia | ecco quando

(Di lunedì 27 aprile 2020)– Molti sono i calciatori bianconeri “fuggiti” dall’per trascorrere la quarantena con la propria famiglia. Da Higuain a Douglas Costa, fino a, partito poco prima della quarantena imposta da Conte il 9 Marzo, per via di alcuni problemi di salute della madre. Dopo il nuovo decreto, che riguarda la fase 2, Cristiano e compagni sono pronti a tornare inper riprendere gli allenamenti. Il 4 Maggio inizieranno gli allenamenti individuali e il 18 quelli collettivi. Dunque dal Portogallo arrivano importanti notizie sull’imminente rientro indi Cristianotornerà intorna in: la notizia è stata lanciata dal quotidiano portoghese ‘Record’, secondo cui CR7 avrebbe deciso di rientrare nel nostro paese domani. Una versione poi ritrattata: ...

capuanogio : La #Juventus potrebbe consentire a #Ronaldo di restare in Portogallo fino all'ultimo momento utile per poi fargli f… - infoitsport : Juventus, Ronaldo rientra a Torino | Ecco quando - juve_magazine : RT @calciomercato_m: DAL PORTOGALLO - Juventus, domani Cristiano Ronaldo tornerà a Torino - lazio_magazine : RT @calciomercato_m: DAL PORTOGALLO - Juventus, domani Cristiano Ronaldo tornerà a Torino - InterMagazine2 : RT @calciomercato_m: DAL PORTOGALLO - Juventus, domani Cristiano Ronaldo tornerà a Torino -

Ultime Notizie dalla rete : Ronaldo Juventus

Juventus, 8 i calciatori stranieri all'estero. Non è stata ancora fissata la data del rientro. vedi letture. Solo Pjanic è rientrato a Torino. - TORINO, 27 APR - Alla Juventus dei 9 stranieri all'este ...Mi ha convinto a prendere la mia decisione, non volevo più stare un minuto con lui". A rivelarlo, in un'intervista al quotidiano sportivo spagnolo 'Marca", è l'attaccante Gonzalo Higuain, 32 anni, ex ...