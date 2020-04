Ronaldinho: «Carcere brutto colpo. Ecco la prima cosa che farò» (Di lunedì 27 aprile 2020) L’ex stella di Barcellona e Milan Ronaldinho ha parlato dopo la scarcerazione in Paraguay: «È stato un brutto colpo per me» Ronaldinho ha rotto il silenzio dopo essere stato scarcerato in Paraguay: «Sono un uomo di fede, prego sempre perché le cose vadano bene. Speriamo che tutto questo possa finire presto. Siamo venuti in questo Paese attraverso alcuni contratti gestiti direttamente da mio fratello, che è il mio rappresentante. Ero qui per partecipare al lancio di un Casinò online e del libro ‘Craque da Vida’. Siamo rimasti davvero sorpresi quando abbiamo scoperto che i nostri documenti non erano legali. Da quel momento in poi abbiamo prontamente collaborato con la giustizia per chiarire le cose, spiegando quanto accaduto passo per passo». «È stato un brutto colpo per me, non me lo sarei mai immaginato ... Leggi su calcionews24 Ronaldinho esce dal carcere pagando una cauzione di 1 - 6 milioni di dollari. Ora i domiciliari in un hotel di lusso in attesa del processo

