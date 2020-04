Rivoli, oltre seimila firme per chiedere le dimissioni della vicesindaca che ha offeso "Bella Ciao" (Di lunedì 27 aprile 2020) La leghista Adduce l'ha definita "canzoncina orecchiabile che mi ha mandato il pasto di traverso" scatenando le polemiche Leggi su repubblica (Di lunedì 27 aprile 2020) La leghista Adduce l'ha definita "canzoncina orecchiabile che mi ha mandato il pasto di traverso" scatenando le polemiche

La leghista Adduce l'ha definita "canzoncina orecchiabile che mi ha mandato il pasto di traverso" scatenando le polemiche ...

Coronavirus, è morto il missionario padre Mario Baseggio

Padre Mario Baseggio è stato stroncato dalla malattia Covid19, nella notte tra sabato e domenica scorsa, 26 aprile, dopo una settimana di ricovero a Rivoli. Aveva 76 anni, di cui 51 di professione rel ...

