Ritorno al passato | il film si vede al Drive in | il cinema cerca una via d’uscita dal

(Di lunedì 27 aprile 2020) Anche quando sarà terminato il momento di massima crisi, la pandemia che sta sconvolgendo il pianeta comporterà numerosi stravolgimenti nell’ambito dei costumi e dei rapporti sociali: nello spettacolo, alcune di queste rivoluzioni, muteranno il rapporto tra opera e fruitore, rischiando di cambiare, indirettamente, persino il senso ultimo delle opere in questione. Il mondo delsta subendo enormi perdite economiche, sia per quanto riguarda la realizzazione che la distribuzione e la fruizione. Allo stato attuale isono chiusi, ma quanti esercenti potranno permettersi alla riapertura le spese di un locale nel rispetto delle regole di distanziamento sociale? È evidente il rischio del tracollo economico, e non c’è da stupirsi se l’industriatografica stia approntando soluzioni di emergenza.La salvezza via streaming Le case ...