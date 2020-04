“Rischio per la salute”, allerta alimentare: prodotto ritirato dal mercato (Di lunedì 27 aprile 2020) Giunge una comunicazione da parte del RASFF in merito ad una allerta alimentare. Trovato un prodotto da supermercato con all’interno corpi estranei. Arriva dal RASFF – il Sistema Rapido di allerta Europeo su Alimenti e Mangimi – una allerta alimentare. L’Ente, che opera su scala continentale, ha segnalato la presenza di alcuni spinaci surgelati immessi su territorio italiano. Il prodotto è realizzato in uno stabilimento in Germania e viene esportato anche in altri Paesi oltre che nel nostro. (Continua...) Nello specifico Slovacchia, Ungheria, Austria e Romania. Questa allerta alimentare giunge a seguito della riscontrata presenza di pezzi di plastica accidentalmente confluiti all’interno di alcuni spinaci surgelati. Non è stata resa nota la marca, ma il Sistema Rapido di allerta Europeo su Alimenti e Mangimi ha ... Leggi su howtodofor Claudio Trotta - organizzatore eventi/ “Rischio paralisi per un anno - si può riaprire”

Coronavirus e Fase 2 - il virologo Di Perri : “Rischio di richiudere tutto dopo due settimane”

Coronavirus - in dl Aprile norme per limitare scarcerazioni boss. Maria Falcone : “Rischio complicità da inefficienze burocratiche” (Di lunedì 27 aprile 2020) Giunge una comunicazione da parte del RASFF in merito ad una. Trovato unda supercon all’interno corpi estranei. Arriva dal RASFF – il Sistema Rapido diEuropeo su Alimenti e Mangimi – una. L’Ente, che opera su scala continentale, ha segnalato la presenza di alcuni spinaci surgelati immessi su territorio italiano. Ilè realizzato in uno stabilimento in Germania e viene esportato anche in altri Paesi oltre che nel nostro. (Continua...) Nello specifico Slovacchia, Ungheria, Austria e Romania. Questagiunge a seguito della riscontrata presenza di pezzi di plastica accidentalmente confluiti all’interno di alcuni spinaci surgelati. Non è stata resa nota la marca, ma il Sistema Rapido diEuropeo su Alimenti e Mangimi ha ...

LegaSalvini : ?? SENTITE COSA DICE L’ONU! VI RICORDA QUALCUNO? 'I governi non dovrebbero usare i poteri di emergenza come arma per… - gualtierieurope : Dalla situazione dei conti pubblici alla trattativa in Europa per i #RecoveryFund, dallo stop alle clausole IVA fin… - chetempochefa : 'Noi dobbiamo dare a queste persone di lavorare in modo regolare e di accedere a tutti i servizi sanitari, senza av… -