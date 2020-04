RIPARTIAMO DALLE NOSTRE ECCELLENZE, RIPARTIAMO DAL VINO ITALIANO CON IL GIUSTO “PIGLIO” (Di lunedì 27 aprile 2020) In momenti così difficili per il paese è fondamentale ripartire al meglio e con le giuste tempistiche. Dobbiamo però ripartire soprattutto nel settore vitivinicolo che, proprio ora, è stato messo duramente alla prova, le attività in cantina ed in campagna sono dovute andare avanti con tutti i suoi annessi costi di gestione, la chiusura della ristorazione ha aggravato lo scenario che proietta numeri stimati nelle ultime ipotesi della Fipe (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) ad una perdita, solo nel nostro mercato domestico, di 30 miliardi di euro a fine anno. Un problema diffuso nel mondo del VINO per tutti i Paesi produttori: le cantine d’Italia e del mondo, subiranno nel 2020 cali di fatturato variabili dal 30 al 70%, ancora più marcato nelle cantine medio-piccole. Come racconta, per esempio, la stima che arriva dagli Usa (il ... Leggi su urbanpost Dopo la pandemia ripartiamo dalle sfide green (Di lunedì 27 aprile 2020) In momenti così difficili per il paese è fondamentale ripartire al meglio e con le giuste tempistiche. Dobbiamo però ripartire soprattutto nel settore vitivinicolo che, proprio ora, è stato messo duramente alla prova, le attività in cantina ed in campagna sono dovute andare avanti con tutti i suoi annessi costi di gestione, la chiusura della ristorazione ha aggravato lo scenario che proietta numeri stimati nelle ultime ipotesi della Fipe (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) ad una perdita, solo nel nostro mercato domestico, di 30 miliardi di euro a fine anno. Un problema diffuso nel mondo delper tutti i Paesi produttori: le cantine d’Italia e del mondo, subiranno nel 2020 cali di fatturato variabili dal 30 al 70%, ancora più marcato nelle cantine medio-piccole. Come racconta, per esempio, la stima che arriva dagli Usa (il ...

CORONAVIRUS: 'RIPARTIAMO ABRUZZO!', IDEE DAI SETTORI PRODUTTIVI

L'AQUILA - Si chiama "Ripartiamo Abruzzo!"il nuovo spazio web, da sabato attivo sul portale regionale, aperto al contributo degli operatori dei settori produttivi, chiamati ad elaborare proposte per i ...

