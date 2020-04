Rinviati i nuovi Doctor Strange e Spider-Man | calendario aggiornato dei cinecomics

Leggi su wired

(Di lunedì 27 aprile 2020) Pian piano stanno slittando tutti, non solo film come Uncharted e Mission Impossible 7 (ora rispettivamente previsti per ottobre e novembre 2021), ma soprattutto i, ovvero i film di supereroi che affollano le pianificazioni cinematografiche da qui al prossimo paio di anni e che risentono in modo più pesante dei problemi causati dal coronavirus all’industria cinematografica. Soprattutto perché il rinvio di un titolo supereroistico molto spesso comparta lo slittamento anche degli altri che lo devono seguire. Dopo aver ricollocato nelle settimane scorse pellicole strategiche e importanti come Black Widow, The Batman e Venom, sostanzialmente ridefinendo le uscite fino al 2021, sono arrivate in queste ore altri aggiornamenti che spingono i cambiamenti fino al 2022. Fra le altre cose, infatti, Disney e Marvel hanno annunciato che il seguito di, ...