Riapertura scuole | Azzolina | maturità esami in presenza | a settembre rientro a “targhe

Leggi su urbanpost

(Di lunedì 27 aprile 2020) Lunedì 27 aprile 2020 –. «Lavoriamo suglidel secondo ciclo in. Siamo convinti di poterli garantire in sicurezza, il comitato tecnico-scientifico ci ha dato il via libera. In queste settimane il governo non ha mai smesso di pensare alla scuola e non lo farà mai. Anche per questo vogliamo assumere, per il prossimo anno scolastico, più docenti possibili, a partire dai precari», sono queste le parole del Ministro dell’Istruzione Luciasu Facebook.: maturitàin, a“a targhe alterne” Sul suo profilo social il ringraziamento sentito al premier Giuseppe Conte: «Come ha spiegato in conferenza stampa, tutti gli scenari elaborati dal comitato tecnico-scientifico sconsigliano ladelle, se non vogliamo ...