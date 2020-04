Riapertura Lungomare | Villa comunale e parchi Ma De Luca tuona

Leggi su ladenuncia

(Di lunedì 27 aprile 2020) Le nuove misure adottate dal Consiglio dei MInistri saranno valide dal 4 maggio per le successive due settimane. Sul sito del Dipartimento della Protezione Civile si legge: “Il Dpcm firmato ieri sera dal Presidente Giuseppe Conte introduce le nuove misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 previste nell’ambito della cosiddetta “Fase 2”. All’interno della stessa regione gli spostamenti saranno possibili con l’obbligo dell’autocertificazione per motivi di lavoro, salute, necessità o visita ai parenti, purché sia rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento di almeno un metro. Fuori regione, consentiti gli spostamenti per motivi di lavoro, salute, urgenza e per il rientro presso la propria abitazione. Sui mezzi pubblici sarà ...