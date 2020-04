Riapertura, con juicio. Ecco perché il governo ha fatto bene ad essere cauto nella fase due (Di lunedì 27 aprile 2020) "Un paese come l'Italia, che è all'avanguardia nella lotta al coronavirus, è destinato a commettere sempre degli errori", dice il direttore del Foglio Claudio Cerasa ospite a Storie Italiane su RaiUno. "Anche ieri sera - continua - ne sono stati commessi alcuni, si è data poca attenzione alle famigl Leggi su ilfoglio Scuole : ministraAzzolina conferma - riapertura a settembre - esami del secondo ciclo in presenza

**Coronavirus : Azzolina - ‘grazie Conte per chiarezza - riapertura scuole rischio’**

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Conte : “Da 18 maggio riapertura commercio al dettaglio” (Di lunedì 27 aprile 2020) "Un paese come l'Italia, che è all'avanguardialotta al coronavirus, è destinato a commettere sempre degli errori", dice il direttore del Foglio Claudio Cerasa ospite a Storie Italiane su RaiUno. "Anche ieri sera - continua - ne sono stati commessi alcuni, si è data poca attenzione alle famigl

BrunoVespa : Sono in conflitto d’interessi come produttore di vino. Ma con la riapertura di bar e ristoranti soltanto il primo g… - NicolaPorro : Il 4 maggio e la #riapertura, il #ministro #Speranza fa sapere che non sarà un liberi tutti. Ma almeno #Conte ci di… - chetempochefa : 'Nessuna riapertura dei negozi. Restano chiusi barbieri, parrucchieri e negozi di estetica, saranno riaperti forse… - EzioMorassutti : RT @BrunoVespa: Sono in conflitto d’interessi come produttore di vino. Ma con la riapertura di bar e ristoranti soltanto il primo giugno o… - ilfoglio_it : Il governo fa bene a essere cauto nella fase due. 'È inevitabile che l'Italia, all'avanguardia nella lotta al Covid… -