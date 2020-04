Renzi: “Lo sport non è nemico della salute. Il lockdown era giustificato ad inizio marzo, non adesso” (Di lunedì 27 aprile 2020) “La cosa che mi preoccupa maggiormente è un pensiero che sta prendendo sempre più piede ed quello che lo sport sia nemico della salute. Lo trovo aberrante. Per anni abbiamo abbinato il concetto di wellness all’attività sportiva, alla fisicità, e ora, improvvisamente, neghiamo l’importanza dello sport che per di più allenta la tensione e ci aiuta a vivere meglio. sport anche come momento di crescita sociale, non più come – lasciamelo dire – ‘avanzatempo’. Sono le parole di Matteo Renzi ai microfoni del Corriere dello sport. “La nostra società – prosegue – è tenuta in piedi da milioni di volontari, lo sport ne allinea almeno 3, 4 milioni. Sono i genitori che portano i figli in palestra, è il piccolo imprenditore che paga le tute e le borse alla squadra del ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 27 aprile 2020) “La cosa che mi preoccupa maggiormente è un pensiero che sta prendendo sempre più piede ed quello che losia. Lo trovo aberrante. Per anni abbiamo abbinato il concetto di wellness all’attivitàiva, alla fisicità, e ora, improvvisamente, neghiamo l’importanza delloche per di più allenta la tensione e ci aiuta a vivere meglio.anche come momento di crescita sociale, non più come – lasciamelo dire – ‘avanzatempo’. Sono le parole di Matteoai microfoni del Corriere dello. “La nostra società – prosegue – è tenuta in piedi da milioni di volontari, lone allinea almeno 3, 4 milioni. Sono i genitori che portano i figli in palestra, è il piccolo imprenditore che paga le tute e le borse alla squadra del ...

fattoquotidiano : LOTTIZZAZIONE SELVAGGIA A MPS Renzi piazza l’amico Bassilichi, che fa affari con Siena. Il Tesoro (azionista) lo s… - CalcioWeb : #Renzi: 'Lo #sport non è nemico della salute. Il #lockdown era giustificato ad inizio marzo, non adesso' - - QuValter : @Noiconsalvini giggino 'o strunz, ha un solo problema 'LO STIPENDIO DA PARLAMENTARE' se perde il posto che cazzo gl… - LucaGianni11 : @atlanticomag @jimmomo Non è accettabile che ancora dopo 2 mesi non possiamo esercitare le nostre libertà fondament… - latwittipe : @CarloCalenda @Azione_it Ok, ma sicuramente Renzi lo aveva detto prima. ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Renzi “Lo Coronavirus: Rizzetto (Fdi), 'Mes? M5S inginocchiati a Pd e Renzi' Affaritaliani.it