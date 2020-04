Raoul Bova e la dolce dedica ai genitori che non ci sono più (Di lunedì 27 aprile 2020) In un momento storico di forte incertezza e sofferenza come quello che stiamo vivendo a causa della pandemia, Roaul Bova ha dedicato un pensiero ai suoi genitori. Più di una volta sui social Bova ha mostrato una certa sensibilità nei confronti di quest’emergenza sanitaria, nonché una certa ammirazione per i medici in prima linea. Su Instagram l’attore ha pubblicato una foto della mamme e del papà che oggi non ci sono più. Raoul li immagina a braccia aperte ad accogliere tutti coloro che li stano raggiungendo “lassù” in questo periodo. Molti vip hanno commentato il post, tra cui Mara Venier e Biagio Antonacci. La dedica di Raoul Bova ai genitori Come molti in questo periodo anche Raoul Bova sente la necessità di stringersi attorno agli affetti più cari, anche quelli che ormai non ci sono ... Leggi su thesocialpost Raoul Bova - l’ex suocera Annamaria Bernardini afferma di non stimare affatto l’attore

