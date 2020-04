Raggi | spesa sospesa con Gruppo Naturasì

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 27 aprile 2020) Roma – Virginia, attraverso Facebook, ha ufficializzato una collaborazione del Comune di Roma per iniziative di solidarietà in aiuto di persone in difficoltà economiche. “La rete di solidarietà che si e’ creata a Roma diventa ogni giorno più forte. Abbiamo avviato una nuova collaborazione con i supermercati NaturaSi’ per l’iniziativa dellaSo. Adesso chi va a fare lanei 28 punti vendita presenti a Roma potrà lasciare negli appositi scatoloni, sistemati davanti alle casse, i generi alimentari che vorrà donare”. “Le donazioni verranno raccolte e consegnate grazie alla squadra di dipendenti capitolini che si sono offerti volontari e che già da qualche settimana sono impegnati nella consegna dei 45 mila pacchi alimentari che la nostra Amministrazione ha acquistato- aggiunge ...