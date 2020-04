Quell’asse tra Bce, Francia e Moody’s per salvare il rating italiano (Di lunedì 27 aprile 2020) La Banca centrale europea ha recentemente annunciato l’ampliamento degli acquisti nel contesto dei programmi anti-pandemia anche ai titoli che le agenzie di rating escludono dal perimetro dei prodotti degni di attività di investimento, abbattendo il loro giudizio a junk (spazzatura) e paragonando la movimentazione di risorse su di essi a una speculazione. L’Eurotower guidata da Christine Lagarde prova a correggere la rotta dopo i disastri di marzo, quando l’indecisioni della governatrice francese e diversi errori comunicativi contribuirono a scatenare la tempesta finanziaria sui mercati europei, di cui l’Italia ha pagato il prezzo più caro. La mossa della Bce ha anticipato sul filo di lana il giudizio dell’agenzia di rating Standard&Poor’s, di cui si temeva un declassamento del debito italiano ... Leggi su it.insideover (Di lunedì 27 aprile 2020) La Banca centrale europea ha recentemente annunciato l’ampliamento degli acquisti nel contesto dei programmi anti-pandemia anche ai titoli che le agenzie diescludono dal perimetro dei prodotti degni di attività di investimento, abbattendo il loro giudizio a junk (spazzatura) e paragonando la movimentazione di risorse su di essi a una speculazione. L’Eurotower guidata da Christine Lagarde prova a correggere la rotta dopo i disastri di marzo, quando l’indecisioni della governatrice francese e diversi errori comunicativi contribuirono a scatenare la tempesta finanziaria sui mercati europei, di cui l’Italia ha pagato il prezzo più caro. La mossa della Bce ha anticipato sul filo di lana il giudizio dell’agenzia diStandard&Poor’s, di cui si temeva un declassamento del debito...

