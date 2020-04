Quasi 3 milioni di casi in tutto il mondo e 206mila morti. Ma per il Financial Times le vittime sono più del doppio. La Russia supera la Cina per numero di casi (Di lunedì 27 aprile 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in direttaSono Quasi 3 milioni (2.982.933) i casi di Coronavirus in tutto il mondo secondo i dati della Johns Hopkins University. Gli Stati Uniti stanno per raggiungere quota 1 milione di casi, seguiti da Spagna (226,629) e Italia 197,675. I decessi registrati sono oltre 206mila. Un numero che sarebbe ampiamente sottostimato secondo un’analisi del Financial Times svolta su 14 Paesi colpiti dalla pandemia, compresa l’Italia e i principali stati europei: i decessi sarebbero più del doppio. Così come era già emerso per le province lombarde di Bergamo e Brescia, l’analisi ha messo a confronto i decessi di quest’anno tra marzo e aprile con quelli dello stesso periodo nei cinque anni precedenti: confronto che ha fatto emergere un aumento di 122mila morti in più, rispetto ai 77 mila rilevati finora, ... Leggi su open.online Sostegno alle imprese - Maglione : “Nel Sannio autorizzati quasi 8 milioni”

