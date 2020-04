Quarta Repubblica | ospiti e anticipazioni stasera | 27 aprile 2020

Leggi su tpi

(Di lunedì 27 aprile 2020), 27Questa sera, lunedì 27, alle ore 21,25 su Rete 4 va in onda, programma tv di approfondimento politico condotto da Nicola Porro che intervisterà il leader della Lega Matteo Salvini sull’attuale scenario politico ed economico e sull’azione del Governo Conte in relazione all’emergenza Coronavirus. Ma quali sono glididi? Di seguito tutte le. Coronavirus, Fase 2: il calendario delle riaperture in ItaliaCome sempre tanti servizi,e interviste ad esperti per analizzare la difficile situazione legata al Coronavirus nel corso della puntata odierna di, in prima serata su Rete 4. Ieri in conferenza stampa il premier Conte ha delineato le misure della cosiddetta Fase 2, presentando il ...