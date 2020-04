Quando riaprono le palestre? Il nuovo decreto non ne fa menzione (Di lunedì 27 aprile 2020) Quando riaprono le palestre? Al momento non può saperlo nessuno, nemmeno il Governo evidentemente, che nella conferenza stampa del 26 aprile, attraverso le parole del premier Conte, non ha menzionato tali attività tra quelle destinate a riaprire nel breve periodo. La Fase 2 è alle porte, inizierà il 4 maggio, ma non prevede la riapertura di sale pesi o attività simili. La prossima fase di prevenzione e contrasto al virus, fissata al 4 maggio, prevede la riapertura di aziende e settori considerati di prima necessità. Il 18 maggio, sempre tendo in considerazione la curva epidemica, sarà il turno di negozi al dettaglio, musei, mostre e biblioteche. Il primo giugno invece dovrebbero riaprire bar, ristoranti, parrucchieri, barbieri, centri estetici e centri massaggi. Nessuna menzione quindi per le palestre. palestre, a Quando ... Leggi su italiasera Coronavirus Fase 2 : quando riaprono parrucchieri e centri estetici

E anche dopo il 4 maggio, quando si allargheranno le maglie delle restrizioni, dovranno fare a meno di abbracci e strette di mano. Da quel giorno, saranno però permesse le visite ai famigliari, purché ...

Il Premier Conte ha illustrato, in una lunga conferenza stampa nella serata di domenica 26 aprile, le linee guida sui comportamenti e sulle aperture della FASE 2, che si avvierà dal 4 maggio. Il tutto ...

