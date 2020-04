Primo maggio | concertone con Zucchero | Vasco Rossi e Nannini

Leggi su iltempo

(Di lunedì 27 aprile 2020) Ildeltrasloca in Tv a causa del Coronavirus. Così venerdì 1, dalle ore 20.00 alle 24.00, in diretta su Rai3 e in contemporanea su Rai Radio 2, andrà in onda un’edizione straordinaria del Concerto deldi Roma. «Il lavoro in Sicurezza: per Costruire il Fut