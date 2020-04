Previsioni Meteo Aeronautica Militare | inizia una settimana di piogge e maltempo | il

(Di lunedì 27 aprile 2020)unadicondiffuse sull’Italia, prima che un possente anticiclone si instauri sul nostro Paese per una forte ondata di caldo. Ecco ledel serviziorologico dell’per oggi, domani e i prossimi giorni. Oggi, 27 aprile Al nord cielo molto nuvoloso, localmente coperto, su Piemonte occidentale, Liguria centroccidentale, Alpi e prealpi conanche a carattere di rovescio, in estensione dal primo pomeriggio a Trentino Alto Adige, settori nord di veneto e Friuli Venezia Giulia; nuvolosità irregolare, a tratti intensa al mattino sulle restanti zone, senza fenomeni associati, con graduale diradamento della copertura nuvolosa al pomeriggio su bassa Lombardia, Emilia-Romagna e basso Veneto ed ampi spazi di sereno. Al centro e Sardegna:lmente da poco a parzialmente nuvoloso su settori tirrenici ...

3BMeteo : Previsioni #meteo su @radiokisskiss al #PippoPeloShow. La settimana inizia dinamica - barby85493876 : RT @3BMeteo: Previsioni #meteo su @radiokisskiss al #PippoPeloShow. La settimana inizia dinamica - la_meteo_it : #La-meteo.it #lameteo #meteo - VIDEO METEO: Previsioni meteo Video per mercoledì, 29 aprile -… - vdaMeteo : #meteo perturbata in #vda questa settimana. - CamuniCando : Torna il maltempo coi primi temporali: le previsioni meteo -

Ultime Notizie dalla rete : Previsioni Meteo

Le previsioni meteo aggiornate per la regione VALLE D'AOSTA.Le previsioni meteo aggiornate per la regione LOMBARDIA. Per tutti i dettagli vai alla sezione Meteo LOMBARDIA. Segui @3BMeteo su Twitter ...