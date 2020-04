Poste Italiane, a Napoli un’azienda sicura: oltre 1800 telecamere di videosorveglianza (Di lunedì 27 aprile 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa sugli standard di sicurezza negli uffici postali in provincia di Napoli. “A fronte degli investimenti aziendali in termini di sicurezza, le rapine agli uffici si sono ridotte del 33% dal 2014 al 2018. Poste Italiane è da sempre attenta alla sicurezza di clienti e dipendenti che quotidianamente frequentano gli Uffici Postali. Anche grazie allo sforzo costante e all’impegno quotidiano dell’Azienda in questo campo, negli ultimi anni in Italia si è registrata una considerevole diminuzione del numero di rapine all’interno degli Uffici Postali. Secondo il recente Rapporto dell’Osservatorio Intersettoriale di Ossif, infatti, dal 2014 al 2018 questo tipo di evento criminoso si è ridotto di oltre il 33%. Dei 244 Uffici Postali presenti a Napoli e ... Leggi su anteprima24 Poste Italiane - a Napoli un’azienda sicura : oltre 1818 telecamere di videosorveglianza

Buoni fruttiferi postali di Poste Italiane del 1986 e rimborso - la guida

