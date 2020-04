«Portate di nuovo Papa Giovanni a Bergamo: rimarginerà le ferite» (Di lunedì 27 aprile 2020) Questo spazio è dedicato ai lettori che ci scrivono per condividere i loro sentimenti, i progetti in questo momento di isolamento forzato per combattere il coronavirus. Scrivete al nostro indirizzo email: ecodellavita@ecodiBergamo.it oppure attraverso la pagina Facebook de L’Eco di Bergamo. Leggi su ecodibergamo AUTOCERTIFICAZIONE CORONAVIRUS - SCARICA NUOVO MODULO/ “Portatela sempre con voi” (Di lunedì 27 aprile 2020) Questo spazio è dedicato ai lettori che ci scrivono per condividere i loro sentimenti, i progetti in questo momento di isolamento forzato per combattere il coronavirus. Scrivete al nostro indirizzo email: ecodellavita@ecodi.it oppure attraverso la pagina Facebook de L’Eco di

cottonyongie : Questo fa la quarantena, lo vedete? Aprire tutto ora significa collassare di nuovo. Quindi portate pazienza ancora… - hemademebelieve : Se fate i minchioni e portate ad un nuovo aumento dei contagi provocando una nuova stretta delle misure, urleró cos… - IvoAyrton : RT @spank75: Tutt stu burdell per 'Mi portate tre caffè e un cornetto, i caffè con zucchero a parte'? = Si. Ah, a proposito, guarda che la… - Psyclo_Bo : RT @spank75: Tutt stu burdell per 'Mi portate tre caffè e un cornetto, i caffè con zucchero a parte'? = Si. Ah, a proposito, guarda che la… - PierantoniFabio : RT @spank75: Tutt stu burdell per 'Mi portate tre caffè e un cornetto, i caffè con zucchero a parte'? = Si. Ah, a proposito, guarda che la… -

Ultime Notizie dalla rete : Portate nuovo «Portate di nuovo Papa Giovanni a Bergamo: rimarginerà le ferite» L'Eco di Bergamo I capolavori della storia recente nella nuova settimana di #noisiamoilmaggio

Un ballo in maschera diretto da Oren, La bohème con la regia di Miller, l’Elias diretto da Gatti: queste le novità nel palinsesto. Il calendario completo degli streaming gratuiti del Teatro del Maggio ...

L’opinione / L’ignoranza genera stupidi, la malafede genera mostri. Viva il 25 aprile!

di Carlo Di Marco Mi aspettavo, come è giusto che sia, anche dopo le dimissioni di un consigliere comunale di Giulianova che aveva sbeffeggiato la ricorrenza del 25 aprile con frasi violente, sessiste ...

Un ballo in maschera diretto da Oren, La bohème con la regia di Miller, l’Elias diretto da Gatti: queste le novità nel palinsesto. Il calendario completo degli streaming gratuiti del Teatro del Maggio ...di Carlo Di Marco Mi aspettavo, come è giusto che sia, anche dopo le dimissioni di un consigliere comunale di Giulianova che aveva sbeffeggiato la ricorrenza del 25 aprile con frasi violente, sessiste ...