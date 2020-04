Polonia, Boniek annuncia: "Pronti a ripartire, idea è cominciare campionato il 31 maggio" (Di lunedì 27 aprile 2020) (ANSA) - ROMA, 27 APR - "In Polonia abbiamo deciso di ricominciare con allenamenti individuali, poi a gruppi di quattro; dal 10-15 maggio i giocatori riprenderanno normalmente. Leggi su tuttonapoli Boniek : «In Polonia il calcio riparte il 29 maggio. Il vero problema sono le coppe europee» (Di lunedì 27 aprile 2020) (ANSA) - ROMA, 27 APR - "Inabbiamo deciso di ricon allenamenti individuali, poi a gruppi di quattro; dal 10-15 maggio i giocatori riprenderanno normalmente.

EuropaCalcio : #Boniek: 'In #Polonia ritorniamo a giocare al calcio. Sul #Coronavirus...' - BombeDiVlad : ?? #CORONAVIRUS | #Boniek ha le idee chiare ?? “In #Polonia ripartiamo il 31 maggio” ?? #LBDV #LeBombeDiVlad - TuttoMercatoWeb : Boniek: 'La Polonia tornerà a giocare. I calciatori? Coi controlli quotidiani sono privilegiati' - andreafabris96 : Zbigniew #Boniek ????: 'In #Polonia ripartiremo con il campionato il 31 maggio. Playoff? Qualsiasi soluzione scontent… - rivistalaroma : #Coronavirus. #Boniek, in Polonia ripartiremo a fine maggio <Rivista LA ROMA> ( -