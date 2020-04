Poliziotto ucciso mentre sventa rapina in banca | 37 anni Presi 2 dei 3 criminali

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 27 aprile 2020) Tragedia nella notte a Napoli e più precisamente a Capodichino. Unha perso la vitastava cercando dire un furto all’interno di una. L’agente scelto, che si chiamava Pasquale Apicella ed aveva 37, stava guidando la volante in via Abate Minichini, quando è stato speronato da una banda di malviventi. L’impatto tra le vetture è stato molto violento e per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Un collega ha invece riportato alcune ferite più lievi. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ierano tre ed avevano provato a forzare il bancomat dell’agenzia ‘Credito Agricolo’. Una segnalazione è poi giunta al 113, che ha subito inviato una volante. Quest’ultima, del commissariato Secondigliano, è arrivata sul posto da via Calata Capodichino,...