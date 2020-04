Poliziotto ucciso | il cordoglio di De Luca | Vicini a chi lavora per la nostra sicurezza

matteosalvinimi : Poliziotto di 37 anni, un giovane papà, ucciso a Napoli nel tentativo di sventare una rapina in banca: arrestati du… - TeresaBellanova : Leggo con grande dolore della morte di Pasquale Apicella, il poliziotto ucciso stanotte a #Napoli mentre faceva il… - LegaSalvini : RAPINATORI ROM, POLIZIOTTO UCCISO A NAPOLI, SALVINI: «SPERO CHE QUESTI DELINQUENTI SENZA SCRUPOLI PAGHINO FINO IN F… - Roberta67225038 : RT @marco_gervasoni: La polizia insegue i pensionati sulle spiagge, i rom liberi di rapinare e di uccidere altri poliziotti. Speriamo che d… - ElleFrancesco : RT @RadioSavana: #Napoli, morto #PasqualeApicella, poliziotto 37enne. È stato ucciso da tre #risorseINPS rom. Le bestie del campo nomadi di… -

Sulla tragica morte di Pasquale Apicella (nella foto a sx), 37enne agente della Polizia di Stato che la notte scorsa ha perso la vita nell’impatto con l’auto degli autori di un furto in banca e in cui ..."Con profonda tristezza ho appreso la notizia del decesso in servizio dell'agente scelto Pasquale Apicella nel corso di un intervento per fermare i responsabili di un tentativo di furto presso un isti ...