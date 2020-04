Poliziotto ucciso a Napoli nel tentativo di sventare una rapina in banca | aveva 35 anni

(Di lunedì 27 aprile 2020) Un agente di polizia di 35è morto questa notte, mentre tentava diun furto in una. È accaduto in zona Capodichino, dove una pattuglia del commissariato di...

Il Mattino

Un agente di polizia di 35 anni è morto questa notte, mentre tentava di sventare un furto in una banca. È accaduto in zona Capodichino, dove una pattuglia del commissariato ...Gerardo Falciano era ricoverato in ospedale da più di tre settimane Il lavoro nel carcere in castello a Voghera e poi in via Prati Nuovi ...