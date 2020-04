Poliziotto ucciso a Napoli, il presidente De Luca: “Siamo vicini alla famiglia” (Di lunedì 27 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ha perso la vita questa notte, Pasquale Apicella, il Poliziotto di 37 anni, morto durante un inseguimento a Capodichino, dopo aver tentato di sventare un furto al bancomat dell’agenzia Credit Agricole da parte di malviventi. Il collega che era con lui ha riportato solo lievi ferite. Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha espresso tutto il suo cordoglio per la scomparsa dell’agente scelto e ha augurato una pronta guarigione all’altro componente della volante, l’assistente capo della Polizia Salvatore Colucci, rimasto ferito. “Ci addolora profondamente la morte dell’agente scelto di Polizia, – dichiara il governatore – il trentasettenne Pasquale Apicella, deceduto questa a notte a Napoli, mentre cercava di sventare una rapina. Siamo vicini al corpo della Polizia e a ... Leggi su anteprima24 Poliziotto ucciso a Napoli - il cordoglio delle fiamme gialle

Napoli - poliziotto ucciso per sventare furto banca/ Rapinatori in fuga : fermati 2 rom

Poliziotto ucciso mentre sventa rapina in banca : 37 anni. Presi 2 dei 3 criminali (Di lunedì 27 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ha perso la vita questa notte, Pasquale Apicella, ildi 37 anni, morto durante un inseguimento a Capodichino, dopo aver tentato di sventare un furto al bancomat dell’agenzia Credit Agricole da parte di malviventi. Il collega che era con lui ha riportato solo lievi ferite. Ildella Regione Campania Vincenzo Deha espresso tutto il suo cordoglio per la scomparsa dell’agente scelto e ha augurato una pronta guarigione all’altro componente della volante, l’assistente capo della Polizia Salvatore Colucci, rimasto ferito. “Ci addolora profondamente la morte dell’agente scelto di Polizia, – dichiara il governatore – il trentasettenne Pasquale Apicella, deceduto questa a notte a, mentre cercava di sventare una rapina. Siamoal corpo della Polizia e a ...

matteosalvinimi : Poliziotto di 37 anni, un giovane papà, ucciso a Napoli nel tentativo di sventare una rapina in banca: arrestati du… - CaligaraAnna : RT @magicaGrmente22: Non commento. Poliziotto ucciso a Napoli, arrestati i due banditi: sono nomadi del campo rom di Giugliano https://t.c… - marcelo_tahuil : RT @mattinodinapoli: Poliziotto ucciso a Napoli, arrestati i due banditi: sono nomadi del campo rom di Giugliano - yukomishima2 : RT @matteosalvinimi: Poliziotto di 37 anni, un giovane papà, ucciso a Napoli nel tentativo di sventare una rapina in banca: arrestati due g… - cangianie : RT @mattinodinapoli: Poliziotto ucciso a Napoli, arrestati i due banditi: sono nomadi del campo rom di Giugliano -