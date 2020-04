Poliziotto muore mentre insegue dei rapinatori (Di lunedì 27 aprile 2020) Un Poliziotto di 37 anni è morto a Napoli in uno scontro con una macchina di rapinatori che in fuga contromano ha travolto la pattuglia. L'incidente è avvenuto nella notte: gli agenti del Commissariato di Secondigliano, ovvero la vittima che era alla guida e un collega rimasto lievemente ferito, erano stati allertati per un tentato furto alla filiale della banca Crédit Agricole, un tentativo di forzare il bancomat che non era andato a buon fine.I due poliziotti erano alla ricerca dei rapinatori quando la loro auto li ha incrociati mentre arrivavano in ad altissima velocità e contromano, l'impatto è stato inevitabile e violentissimo: la parte anteriore dell'auto della polizia è completamente distrutta, il parabrezza sfondato. Il motore dell'auto dei rapinatori è volato fuori. L'agente alla guida è stato trasportato in ospedale in ... Leggi su ilfogliettone Furto in banca a Napoli - muore poliziotto a caccia dei ladri

