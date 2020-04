“Più liquidità e meno burocrazia per le imprese o la concorrenza straniera ci ucciderà”: parla Riccardo Di Stefano, vicepresidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria (Di lunedì 27 aprile 2020) Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, con la conferenza stampa di ieri, 26 aprile, ha annunciato agli italiani le principali misure per la cosiddetta Fase 2 dell’emergenza Coronavirus. Se il 4 maggio riapriranno le aziende del settore manifatturiero e delle costruzioni, già oggi una parziale ripresa si è registrata con le imprese e i distretti del settore manifatturiero rivolte prevalentemente all’export e le aziende del comparto costruzioni, solo per alcuni cantieri pubblici. Bisognerà aspettare il 18 maggio per la riapertura dei negozi, mentre il 1 giugno ripartiranno bar, ristoranti, parrucchieri e centri estetici. Dopo due mesi di lockdown, insomma, l’Italia prova a riaccendere i motori, perché la macchina economica e produttiva del Paese non può restare in stand-by troppo a lungo. Di questo e delle prospettive future per la ... Leggi su tpi (Di lunedì 27 aprile 2020) Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, con la conferenza stampa di ieri, 26 aprile, ha annunciato agli italiani le principali misure per la cosiddetta Fase 2 dell’emergenza Coronavirus. Se il 4 maggio riapriranno le aziende del settore manifatturiero e delle costruzioni, già oggi una parziale ripresa si è registrata con lee i distretti del settore manifatturiero rivolte prevalentemente all’export e le aziende del comparto costruzioni, solo per alcuni cantieri pubblici. Bisognerà aspettare il 18 maggio per la riapertura dei negozi, mentre il 1 giugno ripartiranno bar, ristoranti, parrucchieri e centri estetici. Dopo due mesi di lockdown, insomma, l’Italia prova a riaccendere i motori, perché la macchina economica e produttiva del Paese non può restare in stand-by troppo a lungo. Di questo e delle prospettive future per la ...

