Pit bike | cosa sono e come sono fatte

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 27 aprile 2020) L’età media dei piloti che guidano le pitè compresa tra i 20 e i 30 anni. Questo non vuol dire, però, che non ci siano 14enni o 50enni che salgano in sella. Queste moto, insomma, hanno conquistato il cuore di tutti: ne parliamo con il team di Profive. Le pit, in virtù delle loro dimensioni, catturano l’attenzione dei giovani, anche perché non richiedono il possesso della patente per essere guidate (sempre che si decida di correre in aree private). Poiché le motopiccole e le velocitàpiuttosto contenute, il rischio di infortuni è molto basso: ovviamente è necessario indossare le protezioni e il cascose si usasse una moto da strada per evitare incidenti e tragedie che alcune volte, per imperizia,state oggetto di cronaca. La scelta delle gomme La scelta delle gomme ...