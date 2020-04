Pio e Amedeo | rinviato il debutto su Canale 5 | tornano in replica su Italia1

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 27 aprile 2020) Pio ePio ein tv, ma non con un nuovo programma come inizialmente previsto. Sulla scia delle repliche di show di successo (da Ciao Darwin a Tu si que vales), Mediaset – in un delicato momento pubblicitario – rispolvera un altro celebre titolo, questa volta per: si tratta di Emigratis. L’irriverente show – in cui i due comici girano il mondo a scrocco tra vacanze esuberanti - verrà riproposto da lunedì 4 maggio, in prima serata, sulla rete cadetta Mediaset. Emigratis conta tre edizioni (tutte con una media superiore al 9% di share) e ventuno puntate realizzate, andate in onda dal 2016 al 2018. Sarà l’ultima edizione – ovvero quella che fu promossa dalla seconda alla prima serata – a intrattenere il pubblico di. Pio ea marzo avrebbero dovuto debuttare su5 con Felicissima ...