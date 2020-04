"Perché avrei dovuto espellere Maradona prima di Italia-Argentina". L'arbitro della semifinale di Italia 90: "Figli di put***", cambiava il Mondiale (Di lunedì 27 aprile 2020) «avrei dovuto espellere Maradona prima della finale di Italia '90, durante gli inni». Non ha dubbi Edgardo Codesal Mendez, che l' 8 luglio 1990 arbitrò Argentina-Germania e che assistette al famigerato «hijos de puta» rivolto dal Pibe de Oro agli Italiani che fischiavano l' inno argentino. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 aprile 2020) «della finale di'90, durante gli inni». Non ha dubbi Edgardo Codesal Mendez, che l' 8 luglio 1990 arbitrò-Germania e che assistette al famigerato «hijos de puta» rivolto dal Pibe de Oro aglini che fischiavano l' inno argentino.

MediasetTgcom24 : Tiziano Ferro e il marito adottano due cani: 'Abbandonati perché non sapevano cacciare e aggredire' #tizianoferro… - zazoomblog : Cosa poteva fare di più Conte?. Gruber e Damilano a Otto e mezzo processano Salvini e Meloni: Irresponsabili… - ilmeteoit : #CORONAVIRUS: il COMITATO SCIENTIFICO FRENA il #GOVERNO, ecco perché si RISCHIA questa NUOVA ZONA #ROSSA »… - chi_amaka0 : So all Abimbola’s shakara, she came to perch #AMUnbroken - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - Nel mondo del calcio ci si chiede perchè un amatore possa tornare a correre dal 4 maggio ed un profession… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché avrei I nostri padri ci hanno raccontato… L'uomo di speranza vive di memoria Insieme Dpcm, Fazzone, FI,: 'Perché bar, ristoranti e parrucchieri devono aspettare giugno?'

Abbiamo ascoltato le parole pronunciate ieri dal premier Conte e siamo rimasti scioccati soprattutto per ciò che non abbiamo sentito. Se è possibile circolare con qualche restrizione in meno, perché n ...

Effetto Covid, perché parlare di scuole paritarie è nell'interesse di tutti

L’emergenza coronavirus avrà un impatto negativo sull’intera economia italiana. Un settore che rischia di essere particolarmente colpito è quello delle scuole paritarie, le ...

Abbiamo ascoltato le parole pronunciate ieri dal premier Conte e siamo rimasti scioccati soprattutto per ciò che non abbiamo sentito. Se è possibile circolare con qualche restrizione in meno, perché n ...L’emergenza coronavirus avrà un impatto negativo sull’intera economia italiana. Un settore che rischia di essere particolarmente colpito è quello delle scuole paritarie, le ...