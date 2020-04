Per i tedeschi, in Italia anche i virologi parlano da tifosi (Di lunedì 27 aprile 2020) La Süddeutsche Zeitung riporta oggi un commento sul dibattito Italiano sulla ripresa del campionato, definendolo un dibattito partigiano che ruota attorno al “tifo” ed è guidato dalla febbre che deriva dall’amore per il proprio club. Tutto è aperto in questo momento, tutto nelle mani di chi deve decidere. Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora è il più indeciso di tutti. Per il quotidiano bavarese la febbre del tifo non risparmia nessuno, nemmeno i virologi che partecipano al dibattito con proprie opinioni. Ciascuno parla in base al club per cui fa il tifo. E ovviamente non è una cosa da poco, ad esempio con Giovanni Rezza. Il romano è a capo del Dipartimento di Malattie Infettive dell’Istituto Superiore di Sanità, la massima autorità sanitaria Italiana, una delle voci più ascoltate da ... Leggi su ilnapolista Coronavirus - in Svezia tutto aperto : più di duemila morti. Merkel agli Stati tedeschi : “Troppa fretta per la Fase 2”. Oms : “In Europa la metà delle vittime è nelle case di riposo”

Debito pubblico - 360 investitori da 40 Paesi per l’emissione di Btp da 16 miliardi. Il 40% a compratori inglesi - 10% ai tedeschi

Coronavirus : Unterberger - ‘bene Mes - da tedeschi affetto e ammirazione per Italia’ (Di lunedì 27 aprile 2020) La Süddeutsche Zeitung riporta oggi un commento sul dibattitono sulla ripresa del campionato, definendolo un dibattito partigiano che ruota attorno al “tifo” ed è guidato dalla febbre che deriva dall’amore per il proprio club. Tutto è aperto in questo momento, tutto nelle mani di chi deve decidere. Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora è il più indeciso di tutti. Per il quotidiano bavarese la febbre del tifo non risparmia nessuno, nemmeno iche partecipano al dibattito con proprie opinioni. Ciascuno parla in base al club per cui fa il tifo. E ovviamente non è una cosa da poco, ad esempio con Giovanni Rezza. Il romano è a capo del Dipartimento di Malattie Infettive dell’Istituto Superiore di Sanità, la massima autorità sanitariana, una delle voci più ascoltate da ...

Capezzone : +++Ieri a @StaseraItalia #StaseraItalia+++ Clippino 2 Basta autoflagellazioni: anche i tedeschi hanno le loro (gros… - Quirinale : Il Presidente #Mattarella ha inviato a Gianrico #Tedeschi, in occasione del 100º compleanno, un messaggio di auguri… - MediasetTgcom24 : Napoli, l'arrivederci di medici e infermieri tedeschi all'Italia: 'Torneremo da turisti' #coronavirusitalia… - thewaterflea : RT @adolfo_urso: Solleciterò il #Copasir a convocare il ministro #DiMaio per sapere se anche i nostri ministeriali hanno subito le stesse p… - napolista : Per i tedeschi, in Italia anche i virologi parlano da tifosi Secondo la Sueddeutsche Zeitung il dibattito sulla ri… -

Ultime Notizie dalla rete : Per tedeschi Coronavirus Germania, i tedeschi si ribellano all'isolamento QUOTIDIANO.NET Coronavirus in Emilia-Romagna: gli aggiornamenti ora per ora

Ancora in calo i casi di malati effettivi a oggi, 12.341. I morti salgono a 3.386, di cui 39 nelle ultime 24 ore ...

Se un ministro corregge il premier

Nella tribuna di Fabio Fazio, dove si esibisce con un malcelato sorriso, Vincenzo Spadafora lo fa intendere con plastica chiarezza, sottolineando che il protocollo sanitario della Figc è stato bocciat ...

Ancora in calo i casi di malati effettivi a oggi, 12.341. I morti salgono a 3.386, di cui 39 nelle ultime 24 ore ...Nella tribuna di Fabio Fazio, dove si esibisce con un malcelato sorriso, Vincenzo Spadafora lo fa intendere con plastica chiarezza, sottolineando che il protocollo sanitario della Figc è stato bocciat ...