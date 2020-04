Pensioni ultime notizie: pagamento assegni, M5S “nessun pericolo” (Di lunedì 27 aprile 2020) Pensioni ultime notizie: pagamento assegni, M5S “nessun pericolo” Pensioni ultime notizie: non ci sarà nessun pericolo per il pagamento degli assegni futuri. A fornire rassicurazioni in tal senso ci ha pensato il viceministro dello Sviluppo Economico Stefano Buffagni. L’esponente del Movimento 5 Stelle ha voluto così rassicurare i pensionati sul futuro dei prossimi assegni, dopo che erano circolate voci incontrollate sulla esiguità delle risorse e dunque sui mancati versamenti degli accrediti come conseguenza. Pensioni ultime notizie: nessun pericolo per assegni, parla Buffagni Intervistato da Canale Italia, il viceministro Buffagni ha voluto spazzare una volta per tutte le fake news che hanno ruotato nelle ultime settimane attorno al pagamento degli assegni previdenziali. Non ci saranno pertanto tagli o riduzioni per le Pensioni, né ... Leggi su termometropolitico Pensioni ultime notizie : pagamento in anticipo a maggio. Le date

