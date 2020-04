Penny Dreadful City of Angeles: un viaggio nell’America infestata degli anni ’30 tra mutaforma, nazisti e misticismo (Di lunedì 27 aprile 2020) Penny Dreadful City of Angeles ha debuttato su Showtime il 26 aprile. Lo spin-off di Penny Dreadful, serie terminata quattro anni fa, abbandona la mostruosa Londra vittoriana per la mistica e infestata città degli angeli.Addio a Dracula, al Dr Frankenstein e tutte le creature della letteratura gotica che per tre stagioni avevano popolato il piccolo schermo. La presenza del soprannaturale, però, continua a pervadere anche lo spin-off. A cominciare da Natalie Dormer, l'ex star de Il Trono di Spade, che incarna una mutaforma di nome Magda in grado di seminare il caos ovunque si trovi. Sfruttando il suo carisma, la sua abilità di persuasione e seduzione, Magda mira a portare la società nel caos più totale, puntando alla nascita di un impero nazista negli Stati Uniti. Il paragone tra Natalie Dormer ed Eva Green, che aveva interpretato la tormentata ... Leggi su optimagazine Penny Dreadful City of Angels prima stagione : anticipazioni - trama e cast

