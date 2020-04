Pellezzano | lavori per la messa in sicurezza del cimitero

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 27 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Assegnati al Comune di90mila euro per eseguirediindella viabilità e dei muretti di delimitazione dei viali all’interno delcomunale. L’assegnazione è stata resa esecutiva tramite una delibera di Giunta Comunale, la numero 30 del 14 aprile 2020 avente ad oggetto “Bilancio di previsione dello Stato per anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 – Assegnazione del contributo di 90mila euro al Comune di”. “Una volta ottenuto questo contributo derivante dal Governo Centrale – ha precisato il Sindaco di, dott. Francesco Morra – è apparso opportuno destinarlo ad interventi di manutenzione straordinaria per laindella viabilità e dei muretti ...