Pavoletti: «A Napoli non mi hanno aspettato»

Leonardo Pavoletti, ora al Cagliari, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 per parlare della sua esperienza con la maglia del Napoli.

«Dispiace non aver trovato spazio al Napoli, era il momento giusto della mia carriera ma venivo da un infortunio e lì non ti aspettano. Non ho fatto bene nelle prime apparizioni e poi ho non ho avuto modo di rifarmi. È storia, ora mi godo il presente a Cagliari. Qui il gol cui sono più legato è quello di Firenze il primo anno, portò tre punti fondamentali per la salvezza: ci facemmo trovare pronti, come uomini, nel momento del bisogno».

