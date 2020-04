Pasquale Apicella | chi era il poliziotto morto a Napoli? Lascia 2 figli piccoli e

luigidimaio : Il coraggio di svolgere il proprio dovere, senza timori o esitazioni. L’agente scelto Pasquale Apicella ci lascia d… - Quirinale : Messaggio di cordoglio del Presidente #Mattarella al Capo della #Polizia Gabrielli per la morte dell'Agente scelto… - _Carabinieri_ : L’Arma dei #Carabinieri esprime il più sentito cordoglio alla @PoliziadiStato e vicinanza ai familiari dell’Agente… - paoloigna1 : RT @Andrea_V_73: @poliziadistato @GiuliettaVanni @Viminale Condoglianze ai familiari dell’Ag.S. Pasquale Apicella e auguri di pronta guarig… - BordignonAngelo : RT @francescatotolo: L’agente Pasquale Apicella è stato ucciso da una banda di rom, che dopo aver rapinato una banca ha forzato un posto di… -

Ultime Notizie dalla rete : Pasquale Apicella

Morto a Napoli Pasquale Apicella, un poliziotto di 37 anni che tentava di bloccare gli autori di un colpo in banca in via A. Minichini a Napoli. L'auto degli agenti della pattuglia del commissariato d ...Pasquale Apicella, chi era il poliziotto morto a Napoli? Il 37enne agente lascia moglie e 2 figli piccoli: era appassionato di tatuaggi ...