"Non ci aspettavamo questa notizia. Non capisco perché noi Calciatori, che ci alleniamo all'aperto, non possiamo svolgere regolarmente le nostre sedute riprendendo il contatto con il terreno di gioco". Lo ha detto il centrocampista della Lazio Marco Parolo, intervenuto a Lazio Style Radio. "Si può andare nei parchi, quindi io potrei recarmi lì ad allenarmi … L'articolo Parolo: «Posso allenarmi nei parchi ma non a Formello? Calciatori penalizzati» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

