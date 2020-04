Parma, appello alle forze dell'ordine: "Non multate chi lavora all'aperto, bar e toilette sono chiusi" (Di lunedì 27 aprile 2020) Fp Cgil: "Segnalati numerosi casi di sanzioni inflitte mentre magari mangiavano un panino su una panchina durante una pausa di lavoro" Leggi su repubblica (Di lunedì 27 aprile 2020) Fp Cgil: "Segnalati numerosi casi di sanzioni inflitte mentre magari mangiavano un panino su una panchina durante una pausa di lavoro"

