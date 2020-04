Parenti sì, fidanzati no. Un governo può decidere per legge una gerarchia degli affetti? (Di lunedì 27 aprile 2020) Si poteva iniziare a ripartire in modo diverso? È la domanda che assale gli italiani in queste ore in cui dovranno decidere quale sia il “congiunto” con cui non hanno litigato negli ultimi anni, il parente più o meno stretto che andranno a trovare nei prossimi giorni per rompere l’isolamento sociale imposto dal lockdown degli ultimi due mesi. Diciamolo chiaramente: la tanto attesa “fase 2” delude un po’ tutti, inutile girarci intorno. Chi si aspettava un graduale ritorno alla normalità, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista sociale, dovrà aspettare ancora. E se le polemiche sulle messe sono surreali (le chiese sono luoghi chiusi e l’acqua santa non rende immuni dal Coronavirus), ci si chiede quale sia la ratio di alcune decisioni e in che modo sarà possibile verificare, ad esempio, che amanti ... Leggi su tpi Coronavirus : fidanzati - sport - parenti - seconde case e bambini : cosa resta vietato (e cosa no) nella fase 2 (Di lunedì 27 aprile 2020) Si poteva iniziare a ripartire in modo diverso? È la domanda che assale gli italiani in queste ore in cui dovrannoquale sia il “congiunto” con cui non hanno litigato negli ultimi anni, il parente più o meno stretto che andranno a trovare nei prossimi giorni per rompere l’isolamento sociale imposto dal lockdownultimi due mesi. Diciamolo chiaramente: la tanto attesa “fase 2” delude un po’ tutti, inutile girarci intorno. Chi si aspettava un graduale ritorno alla normalità, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista sociale, dovrà aspettare ancora. E se le polemiche sulle messe sono surreali (le chiese sono luoghi chiusi e l’acqua santa non rende immuni dal Coronavirus), ci si chiede quale sia la ratio di alcune decisioni e in che modo sarà possibile verificare, ad esempio, che amanti ...

jetblackvlodo : RT @sadcollision: Stiamo passando dei mesi complicati, non siamo vicino alle persone che amiamo, siano essi parenti, fidanzati o amici, la… - solxtice : RT @sadcollision: Stiamo passando dei mesi complicati, non siamo vicino alle persone che amiamo, siano essi parenti, fidanzati o amici, la… - pseudoqueen : Scusate ma chi ve l’ha detto che i fidanzati devono vedere 50 milioni di persone e i parenti invece no? Ma che ragi… - nistorniall : @disagiada___ Non hai capito. Il primo caso (freccette bianche) è il caso che permette di vedere SOLO I PARENTI, il… - chordsvoice : RT @sadcollision: Stiamo passando dei mesi complicati, non siamo vicino alle persone che amiamo, siano essi parenti, fidanzati o amici, la… -