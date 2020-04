Parchi di Bergamo e la riapertura Cinque regole per tenere fuori il virus

(Di lunedì 27 aprile 2020) Le aree verdi dinon resteranno chiuse dopo il 4 maggio, ma sarà obbligatorio frequentare la più vicina a casa e i giochi non saranno accessibili. L’assessore Marchesi: «Vivere questi spazi in sicurezza».

Le aree verdi di Bergamo non resteranno chiuse dopo il 4 maggio, ma sarà obbligatorio frequentare la più vicina a casa e i giochi non saranno accessibili. L’assessore Marchesi: «Vivere questi spazi in ...PARCHI, JOGGING E SPORT - Il 4 maggio dovrebbe essere anche il giorno in cui si potrà tornare nei parchi e a fare sport all’aperto, correre e andare in bici. Gli esperti chiedono ingressi ...