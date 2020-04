Pam Morrigan: chi c’è dietro il video-bufala “Le bare di Bergamo non erano vere?” (Di lunedì 27 aprile 2020) Ieri abbiamo parlato della foto delle bare di Lampedusa usata per inventare una bufala sui morti inesistenti di Bergamo, segnalando anche un video in cui una certa Pam Morrigan che parlava di “terrorismo psicologico per fare in piedi questo teatrino” e sul trasporto da parte dei militari delle bare diceva: “Hanno fatto vedere le bare di Lampedusa“, perché “è stata programmazione neurolinguistica da quattro soldi: hanno detto che erano bare accatastate, sì, c’erano ma erano bare che aspettavano di essere portate via da dieci giorni, ma hanno fatto chiudere il 47% delle pompe funebri della bergamasca. Pam Morrigan: chi c’è dietro il video-bufala “Le bare di Bergamo non erano vere?” Nel video Pam Morrigan (chiaramente un nickname) diceva che sa queste cose perché “questo è il suo ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 27 aprile 2020) Ieri abbiamo parlato della foto delledi Lampedusa usata per inventare unasui morti inesistenti di, segnalando anche unin cui una certa Pamche parlava di “terrorismo psicologico per fare in piedi questo teatrino” e sul trasporto da parte dei militari dellediceva: “Hanno fatto vedere ledi Lampedusa“, perché “è stata programmazione neurolinguistica da quattro soldi: hanno detto cheaccatastate, sì, c’mache aspettavano di essere portate via da dieci giorni, ma hanno fatto chiudere il 47% delle pompe funebri della bergamasca. Pam: chi c’èil“Ledinonvere?” NelPam(chiaramente un nickname) diceva che sa queste cose perché “questo è il suo ...

Noovyis : (Pam Morrigan: chi c’è dietro il video-bufala “Le bare di Bergamo non erano vere?”) Playhitmusic -… - neXtquotidiano : Pam Morrigan: chi c'è dietro il video-bufala 'Le bare di #Bergamo non erano vere?' - SaraRi0t : Solo un aggiornamento, visto che vi ho messo il Tag...dubito che il mio appello di ieri sera sia stato efficace, ma… - Vera_Berr : A parer mio, dici un sacco di minchiate, la meno rilevante, ma comunque grave, è che non sai cosa siano gli arresti… - cafifal : La Via della Vita: Coronavirus: sta scoppiando tutto e voi parlate di pam morrigan?: -

Ultime Notizie dalla rete : Pam Morrigan Pam Morrigan: chi c’è dietro il video-bufala “Le bare di Bergamo non erano vere?” next Pam Morrigan: chi c’è dietro il video-bufala “Le bare di Bergamo non erano vere?”

Da qualche giorno il video stava facendo il giro di siti complottisti corredato di titoli roboanti come "Covid19 i retroscena di Bergamo" e si raccontava che le foto delle bare di Bergamo erano "uno s ...

Da qualche giorno il video stava facendo il giro di siti complottisti corredato di titoli roboanti come "Covid19 i retroscena di Bergamo" e si raccontava che le foto delle bare di Bergamo erano "uno s ...