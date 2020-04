Palestre e piscine verranno riaperte? Cosa dice il nuovo decreto del Governo (Di lunedì 27 aprile 2020) Ieri sera, domenica 26 aprile, si è tenuta la conferenza stampa del Premier Giuseppe Conte, che ha parlato dell’inizio della Fase 2, che scatterà il 4 maggio: importanti anche le novità per quanto concerne Palestre, piscine, centri termali e centri ricreativi, per i quali non è stata ancora decisa la data di riapertura. Ecco quanto si legge in merito nel DPCM del 26 aprile: “Sono sospese le attività di Palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi“. Ha precisato ieri sera Giuseppe Conte in apertura della conferenza stampa: “Grazie ai sacrifici fin qui fatti stiamo riuscendo a contenere la diffusione della pandemia e questo è ... Leggi su oasport Coronavirus : Dpcm - restano chiuse palestre - piscine e centri sportivi

Ultime Notizie dalla rete : Palestre piscine Palestre e piscine chiuse nella Fase 2 Corriere dell'Umbria Fitness e jogging, via libera dal 4 maggio

Gli appassionati del fitness e dello jogging tirano un sospiro di sollievo. Dal 4 maggio sarà infatti possibile riprendere l’attività sportiva anche lontano da casa. Si potrà correre distante dalla pr ...

Coronavirus a Napoli, corsi di ginnastica abusivi a Soccavo: «Un rischio per tutti»

Body, tuta, scarpette. Poi tutti e dieci a eseguire flessioni e crunch per modellare gli addominali, mentre altri due giocano a calcio. La scena avviene a Soccavo, all'interno di un ...

