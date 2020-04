Palazzo Chigi | «Congiunti sono anche fidanzati e affetti stabili» De Micheli | «Divieto

GiuseppeConteIT : Questa sera conferenza stampa in diretta da @Palazzo_Chigi - GiuseppeConteIT : In diretta da Palazzo Chigi: - Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiuseppeConteIT ha firmato il Dpcm del 26 aprile 2020 relativo alle misure per il contenimento dell'… - 65patti : @TgLa7 @Palazzo_Chigi Quindi anche il migliore o la migliore amica o vuamente. - AdrianaSpappa : RT @vitalbaa: Palazzo Chigi fa sapere che, con una prossima Faq, chiarirà che per «congiunti» si intendono «parenti e affini, coniuge, conv… -

Ultime Notizie dalla rete : Palazzo Chigi Palazzo Chigi chiarisce: "Congiunti sono anche fidanzati". Per gli amanti ci faranno... Secolo d'Italia Campania: sì al ritorno dei residenti attualmente al Nord, ma con due settimane di isolamento

Sì agli spostamenti dal Nord al Sud: è quanto emerge dalle ultime decisioni di Vincenzo De Luca per la fase 2 in Campania. Niente confini chiusi, come aveva dichiarato qualche settimana fa il Governat ...

Coronavirus, l’Italia si avvia ad entrare nella Fase 2

Inizia la Fase 2. - ha esordito Conte durante la conferenza – Grazie ai sacrifici fin qui fatti stiamo riuscendo a contenere la diffusione della pandemia e questo è un grande risultato se consideriamo ...

