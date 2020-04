Palazzo Chigi: «Congiunti sono anche fidanzati e affetti stabili». De Micheli: «Divieto di raggiungere le seconde case» (Di lunedì 27 aprile 2020) Fase due, Congiunti: le novità. Da una prima interpretazione del Dpcm firmato ieri sera dal premier Giuseppe Conte, a quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi per “Congiunti ”-uno dei punto più discussi del testo – si intendono parenti, affini, coniugi, conviventi, ma anche fidanzati e affetti stabili. Nei prossimi giorni, spiegano le stesse fonti, usciranno le Faq volte a chiarire tutti i dubbi sul Dpcm. In effetti la lettura dell’articolo 1 del nuovo Decreto in vigore dal 4 maggio e che regolerà la vita degli italiani per le successive due settimane aveva subito sollevato diversi interrogativi. E su tutti: chi sono i “Congiunti” che dalla prossima settimana sarà possibile andare a visitare, indossando la mascherina e mantenendo la distanza di almeno un metro? Sulla questione era intervenuta l’Arcigay. «Il ... Leggi su newscronaca.myblog Palazzo Chigi : «Congiunti sono anche fidanzati e affetti stabili». De Micheli : «Divieto di raggiungere le seconde case»

Se non rispettiamo le precauzioni la curva risalirà, aumenteranno i morti e avremmo danni irreversibili per la nostra economia. Se ami l'Italia mantieni le distanze». Lo ha detto il premier Giuseppe Conte.

