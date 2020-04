Palazzo Chigi chiarisce: “Congiunti sono anche fidanzati”. Per gli amanti ci faranno sapere (Di lunedì 27 aprile 2020) Quando Conte ha parlato di “congiunti” si riferiva anche ai fidanzati. Da una prima interpretazione del Dpcm firmato ieri sera dal premier Giuseppe Conte, a quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi per “congiunti” – uno dei punto più discussi del testo – si intendono parenti, affini, coniugi, conviventi, ma anche fidanzati e affetti stabili. Nei prossimi giorni, spiegano le stesse fonti, usciranno le Faq volte a chiarire tutti i dubbi sul Dpcm. Crosetto: “Un carabiniere come lo verifica?” “I fidanzati sono congiunti. Ma solo se la loro relazione è stabile. Non vorrei essere nel carabiniere che deve verificarlo!”. Così Guido Crosetto commenta ironicamente su Twitter le direttive del governo circa la fase 2 della pandemia, secondo cui ci si può recare dai propri “congiunti” ... Leggi su secoloditalia Fase 2 : anche i fidanzati sono congiunti - in attesa delle FAQ del Palazzo Chigi

