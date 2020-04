Pago fuori controllo dopo il GF Vip | Solo in quarantena e aggredito dagli haters (Di lunedì 27 aprile 2020) Il cantante Pago è fuori controllo sui social e così si lascia andare ad una litigata con gli haters di Instagram. Rilegato in tavernetta a casa di Serena Enardu, perchè rientrato da Roma e quindi in quarantena, lo stress si fa sentire e così il cantante Pago è fuori controllo su Instagram: “Sparisci” … L'articolo Pago fuori controllo dopo il GF Vip Solo in quarantena e aggredito dagli haters proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Pago è rinchiuso in isolamento | Serena Enardu si consola con un altro uomo fuori dal GF Vip

Pago e Serena Enardu - il primo weekend insieme fuori dal GF Vip. Dove si sono fatti vedere

Grande Fratello VIP - è Pago l’eliminato - fuori dalla casa senza salutare (Di lunedì 27 aprile 2020) Il cantantesui social e così si lascia andare ad una litigata con glidi Instagram. Rilegato in tavernetta a casa di Serena Enardu, perchè rientrato da Roma e quindi in, lo stress si fa sentire e così il cantantesu Instagram: “Sparisci” … L'articoloil GF Vipinproviene da www.meteoweek.com.

zazoomblog : Pago è rinchiuso in isolamento Serena Enardu si consola con un altro uomo fuori dal GF Vip - #rinchiuso… - EVA_NGELION02 : @hoseokndsprite Ed in più studio fuori paese. Distante dalla mia famiglia 471 km. Quindi ora dimmi: come pago l'aff… - VanniMario : #agorarai ma quale pioggia di miliardi...è un prestito che lo Stato essendo garante ne risponderà solo se non pago ! Tirato fuori ZERO € !!! - Margot49063476 : @girlmc28 forse vedo Andre e 'fuori' e vorrei una cosa del genere. In casa sfottevano Pago x questo e che dopo uom… - jemechoisis : @denne_red @Cinnamontomofo Sei sicura? Perché sono in Puglia a casa,ma pago un affitto da fuori sede in Toscana,per… -