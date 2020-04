Omceo | domani inizia consegna migliaia mascherine

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 27 aprile 2020) Roma – Partira’ domattina il camper dell’Ordine provinciale di Roma dei medici chirurghi e Odontoiatri, messo a disposizione dall’Istituto Rotariano per la Tutela del Patrimonio Culturale Onlus, che girera’ per la capitale allo scopo di distribuiredi dispositivi Ffp2, circa seimila, a tre strutture ospedaliere, il Santa Caterina delle Rose, l’Ospedale San Camillo e l’Ospedale San Filippo Neri, e alla Comunita’ di Sant’Egidio. “Con questa- ha spiegato il Presidente dell’di Roma, Antonio Magi, chesara’ presente sul camper insieme al Vice Presidente Pier Luigi Bartoletti- facciamo seguito ad un’esplicita esigenza di alcuni colleghi operanti in queste strutture che ci hanno richiesto questi dispositivi Ffp2 indispensabili per svolgere il loro lavoro in sicurezza”. Continua ...